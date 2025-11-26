° / °
SINISTRO

Colisão entre moto e ônibus deixa motociclista ferido na BR-101, em Igarassu

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do transporte público trafegava pela faixa exclusiva quando a motocicleta cruzou a pista sem a atenção necessária

Diario de Pernambuco

Publicado: 26/11/2025 às 14:15

O motorista do coletivo não conseguiu evitar a colisão e, após o impacto, ainda perdeu o controle do veículo e atingiu uma árvore às margens da via. /Divulgação

Uma colisão envolvendo um ônibus BRT e uma motocicleta deixou um homem ferido no início da tarde desta quarta-feira (26) na BR-101, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife. A ocorrência foi registrada por volta do meio-dia, no km 43 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do transporte público trafegava pela faixa exclusiva quando a motocicleta cruzou a pista sem a atenção necessária. O motorista do coletivo não conseguiu evitar a colisão e, após o impacto, ainda perdeu o controle do veículo e atingiu uma árvore às margens da via.

O motociclista ficou ferido e foi encaminhado para uma unidade de saúde próxima. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele até o momento.

O motorista do ônibus passou pelo teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. As equipes de atendimento atuaram na via para orientar o trânsito e registrar a ocorrência.

X