Prefeitura realiza demolição das estruturas afetadas pelo incêndio em comunidade na Caxangá

Neste domingo (30), Prefeitura do Recife atua para demolir estruturas que oferecem risco à população, após incêndio em comunidade organizada pelo MUST, na Avenida Caxangá

Rescaldo do incêndio na Caxangá. (Foto: Francisco Silva/ DP foto)

Neste domingo (30), a Prefeitura do Recife realiza a demolição de estruturas remanescentes do incêndio ocorrido no último sábado, na ocupação organizada pelo Movimento Urbano dos Trabalhadores Sem Teto (MUST), na Avenida Caxangá, Zona Oeste do Recife. De acordo com a gestão municipal, o material retirado oferece risco à população.

A retirada dos entulhos será feita pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb). Segundo a prefeitura, os moradores afetados pelo incêndio foram acolhidos no abrigo Travessa do Gusmão, onde receberam cestas básicas e colchões, além de kits de higiene, limpeza e água mineral.

A gestão municipal garante que oferecerá ajuda na emissão de documentos perdidos e disponibilizará auxílio funeral para a família afetada. O incêndio teria acontecido após um homem incendiar o próprio barraco, durante uma briga de casal.

Uma mulher, três crianças e um bebê morreram. Vinte barracos, compostos por madeira e lona, foram afetados pelas chamas.

Plantão

Um plantão multiprofissional da Unidade de Saúde da Família Mais (USF +) Olinto de Oliveira, que cobre a comunidade atingida pelo incêndio, está à disposição dos moradores da comunidade neste domingo. A equipe conta com profissionais de medicina, enfermagem, saúde mental, assistência social, farmácia e agente comunitário de saúde.