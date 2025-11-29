Incêndio em ocupação na Caxangá deixa cinco mortos; suspeito teria iniciado fogo após briga de casal

As vítimas foram uma mulher e quatro crianças de cinco, quatro e dois anos, além de um bebê de poucos meses

Incêndio em ocupação do Movimento Urbano dos Trabalhadores Sem Teto (MUST) (Foto: Divulgação)

Cinco pessoas morreram na tarde deste sábado (29) após um incêndio atingir uma ocupação do Movimento Urbano dos Trabalhadores Sem Teto (MUST), na Avenida Caxangá, Zona Oeste do Recife. O fogo teria começado após um morador atear fogo no próprio barraco durante uma briga de casal, sendo preso em flagrante após moradores tentarem linchá-lo.

O suspeito foi socorrido para uma unidade hospitalar, enquanto equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil combatiam ao incêndio, que destruiu cerca de 20 casas e deixou a comunidade em situação de emergência.

O Major do Corpo de Bombeiros, Matias Júnior, confirmou as vítimas do incêndio sendo uma mulher e quatro crianças de cinco, quatro e dois anos, além de um bebê de poucos meses. O fogo atingiu uma área ao lado da UPA da Caxangá, onde a casa das vítimas era um imóvel misto, parte de alvenaria e parte de madeira. No total, aproximadamente 32 casas foram destruídas pelas chamas, que se espalharam rapidamente.

Para a ocorrência, o Corpo de Bombeiros enviou 8 viaturas e empregou 26 militares, utilizando cerca de 45 mil litros de água no combate. O rescaldo foi concluído, e a operação, incluindo a desmobilização, foi finalizada por volta das 16h30. Todas as ações ficaram registradas nos relatórios oficiais.

O incêndio, que começou no início da tarde se espalhou pelos barracos de madeira e lona que compõem a ocupação, que existe há cerca de oito anos. A circulação de veículos na Avenida Caxangá precisou ser interrompida nas proximidades da UPA da Caxangá.

Equipes do 12º Batalhão da Polícia Militar chegaram primeiro ao local, isolaram a área e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). Enquanto os bombeiros realizavam o combate, a Polícia deteve o suspeito de iniciar o incêndio. Ele estava sendo tentado linchar por moradores e acabou sendo levado para atendimento médico.

A Defesa Civil do Recife também esteve no local e constatou que o incêndio afetou cerca de 20 das aproximadamente 30 casas do terreno.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que registrou a ocorrência e dará continuidade às apurações. A perícia oficial será realizada nos próximos dias pela Polícia Científica.

Confira na íntegra as notas oficiais divulgadas pela Polícia Militar de Pernambuco e pela Prefeitura do Recife:

NOTA DA POLÍCIA MILITAR

Na tarde deste sábado (29), equipes do 12º BPM foram acionadas para uma ocorrência, nas proximidades da UPA da Caxangá. A equipe isolou a área e solicitou imediatamente o apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) para o incêndio que estava ocorrendo.

As chamas foram controladas e as equipes seguem no local realizando rescaldo e novas varreduras. Até o momento, foram confirmadas cinco vítimas fatais.

As forças de segurança prenderam em flagrante delito o suspeito de atear fogo, morador do local. Ele estava sendo linchado pelos moradores e foi encaminhado para uma unidade hospitalar. A ocorrência foi registrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde seguem as investigações. A perícia no local será realizada pela Polícia Científica de Pernambuco nos próximos dias.

NOTA DA PREFEITURA DO RECIFE

A Prefeitura informa que, através do Centro de Operações do Recife (COP), prestou assistência desde o início do ocorrido, às 12h35, com diversas secretarias e órgãos envolvidas. SAMU, CTTU, Guarda Municipal, Controle Urbano e Defesa Civil atuaram de forma integrada no ocorrido desde que foram acionadas.

Através da Assistência Social, foi providenciado aos moradores afetados vagas de acolhimento no abrigo Travessa do Gusmão, cestas básicas e colchões, além de kits de higiene, limpeza e água mineral. A Prefeitura prestará ainda ajuda para emissão dos documentos perdidos e disponibilizará auxílio funeral para a família afetada.

Foi constatado que o incêndio deixou cinco pessoas mortas e afetou 20 das cerca de 30 casas existentes no terreno. O COP Recife continuará acompanhando durante as próximas horas toda a situação e se coloca a disposição para todos os serviços e ações necessárias para minimizar o impacto do ocorrido para a comunidade

NOTA DA DEFESA CIVIL

A Defesa Civil do Recife enviou equipe do plantão ao local, na tarde deste sábado (29). Os técnicos constataram que o incêndio deixou cinco pessoas mortas e afetou 20 das cerca de 30 casas existentes no terreno. Os moradores não solicitaram abrigamento e receberão, de forma imediata, donativos como cestas básicas e colchões. Além disso, a Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome providenciará itens como auxílio-funeral, kits de higiene, limpeza e água, além de ajuda para emissão dos documentos perdidos. A Defesa Civil vai continuar acompanhando a situação. A população pode entrar em contato pelos telefones 0800-0813400 e 3036-4873, ou pelo Conecta Recife. O atendimento é gratuito e acontece 24h por dia.