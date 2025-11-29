Mulher e quatro filhos morrem em incêndio após casa ser incendiada durante briga de casal

As três crianças tinham de cinco, quatro e dois anos, além de um bebê de poucos meses. As informações foram confirmadas pelo Major do Corpo de Bombeiros, Matias Júnior

Rescaldo do incêndio na Caxangá. (Foto: Francisco Silva/ DP foto)

Cinco pessoas morreram na tarde deste sábado (29) após um incêndio atingir parte da ocupação do Movimento Urbano dos Trabalhadores Sem Teto (MUST), na Avenida Caxangá, Zona Oeste do Recife. As vítimas são uma mulher e seus quatro filhos, de 5, 4 e 2 anos, além de um bebê de poucos meses. As informações foram confirmadas pelo Major do Corpo de Bombeiros Matias Júnior.

O fogo teve início da tarde e pelos barracos da comunidade. O incêndio pode ter sido provocado após o companheiro da mulher atear fogo na casa durante uma briga de casal. A população tentou linchar o suspeito, que foi detido e levado para atendimento médico após a confusão, de acordo com informações da Polícia Militar.

A residência onde estavam as vítimas era um imóvel misto, parte de alvenaria e parte de madeira, e precisou ser isolado por conta do avanço das chamas. No total, cerca de 30 casas foram destruídas, deixando dezenas de pessoas desalojadas e a comunidade em situação de emergência.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A perícia oficial deve ser realizada nos próximos dias pela Polícia Científica, que irá analisar as causas e circunstâncias da tragédia.