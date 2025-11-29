Incêndio atinge barracos de ocupação do MUST na Avenida Caxangá neste sábado (29)

Informações preliminares dão conta de que as chamas começaram após um homem tocar fogo no próprio barraco, durante uma briga de casal

Barracos ficam localizados nas proximidades da UPA Caxangá (Reprodução/Instagram)

No início da tarde deste sábado (29), um incêndio atinge diversos barracos localizados em uma ocupação do Movimento Urbano dos Trabalhadores Sem Teto (MUST), localizada na Avenida Caxangá, Zona Oeste do Recife. A ocorrência interrompe a circulação de veículos na via, nas proximidades da UPA da Caxangá, onde a comunidade está localizada.

Segundo informações preliminares, o incêndio começou depois que um homem ateou fogo no próprio barraco, durante uma briga de casal. As chamas logo se alastraram pela comunidade, composta por 56 barracos feitos madeira e lona.

A ocupação existe há cerca de oito anos. Viaturas do Corpo de Bombeiros atuam para debelar as chamas no local. Mais informações em instantes.