Homem invade jaula no Zoológico de João Pessoa e é morto por leoa

Uma gravação mostra o momento em que o homem se pendura em uma árvore e tenta escapar do animal. Porém, ele escorrega e a leoa consegue alcançá-lo.

Homem tentou escapar do animal, mas não conseguiu. (Reprodução/Redes sociais)

Um homem morreu ao invadir o recinto de uma leoa e ser atacado pelo animal no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, conhecido como Bica, em João Pessoa, neste domingo (30).

Uma gravação mostra o momento em que o homem se pendura em uma árvore e tenta escapar do animal. Ele desce e a leoa consegue alcançá-lo. Após isso, ele ainda tenta fugir, mas não consegue.

Em nota, a Prefeitura de João Pessoa explicou que o homem escalou uma parede de mais de 6 metros, as grades de segurança, acessou uma das árvores e invadiu o recinto. "Embora as equipes de segurança tenham tentado impedir a ação, o homem agiu de forma rápida no acesso ao recinto e veio a óbito em decorrência dos ferimentos provocados pelo animal", afirmou a gestão em um comunicado.

Após a ocorrência, o parque foi fechado para a realização de procedimentos de segurança. A gestão ainda informou que a Secretaria de Meio Ambiente do município está apurando o caso. Por fim, a prefeitura se solidarizou com a família da vítima, que ainda não foi identificada.

"A Prefeitura se solidariza com a família da vítima e esclarece que, apesar de toda segurança existente, que atende às normas técnicas, o homem insistiu na invasão, culminando nesse episódio lamentável", finaliza a nota.