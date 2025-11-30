Confira as praias próprias para o banho, segundo a CPRH, neste domingo

Das 27 praias do litoral pernambucano, 16 estão entre as próprias para o banho, conforme boletim da CPRH

Praias são ponto de venda de produtos de procedência duvidosa no verão (Foto: Marina Torres/DP Foto)

O domingo de sol forte e poucas nuvens no céu é o convite para dar uma chegada na praia. Na última sexta-feira (28), a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) publicou o boletim semanal identificando os locais próprios e impróprios para o banho de mar recreativo no litoral de Pernambuco.

Confira a lista das 27 praias e suas classificações:

Própria

Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar. Itamaracá

Praia do Forte, em frente ao Forte Orange. Itamaracá

Praia do Capitão (Mangue Seco), acesso pela PE-014 Igarassu

Praia do Janga, em frente à Rua Betânia. Paulista Própria

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem n.º 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem). Recife

Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar n.º 606 (Hospital da Aeronáutica) Jaboatão dos Guararapes

Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo n.º 5422 (Conj. Residencial Candeias II). Jaboatão dos Guararapes

Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo n.º 6476 – Restaurante Candelária. Jaboatão dos Guararapes

Praia de Barra de Jangadas, em frente ao n.º 10800 (antiga Marina dos Mares). Jaboatão dos Guararapes

Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto Cabo de Sto Agostinho

Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa. Ipojuca

Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, Lote 01-01. Ipojuca

Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros. Tamandaré

Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré. Tamandaré

Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua. Tamandaré

Praia de São José da C. Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo. São José da C. Grande

Imprópria

Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros. Itamaracá

Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube. Paulista

Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos n.º 190 (Cond. Roberto Barbosa). Paulista

Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce. Olinda

Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire n.º 2039 (Quartel da PE). Olinda

Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos Correios. Olinda

Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres. Olinda

Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano). Recife

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem n.º 6958 – Posto 15. Recife

Praia de Suape, praia de Suape, 6. Cabo de Sto Agostinho

Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo). Cabo de Sto Agostinho

Saiba como é feita a classificação de balneabilidade:

A amostragem é feita semanalmente, em local com 1 metro de profundidade, o mais utilizado para recreação. A coleta foi realizada no último dia 3 (segunda-feira).

Conforme a CPRH, a classificação das praias é baseada no que estabelece a Resolução Comana n.º 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade.

O critério de enquadramento baseia-se nas concentrações de coliformes termotolerantes em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas.

Águas salinas destinadas à recreação de contato primário podem ser classificadas na categoria Própria (quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 1.000 coliformes termotolerantes por 100mL de amostra) e Imprópria (quando não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 2.500 coliformes termotolerantes na última amostragem).



