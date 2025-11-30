° / °
Vida Urbana
ABASTECIMENTO

Compesa finaliza manutenção de urgência e Sistema Pirapama volta a operar neste domingo (30)

A distribuição da água, segundo a Compesa, está sendo retomada gradualmente após a paralisação do Sistema Pirapama no sábado devido a um problema na cloração da água

Diario de Pernambuco

Publicado: 30/11/2025 às 09:21

Seguir no Google News Seguir

Sistema Pirapama/Foto: Compesa

Sistema Pirapama (Foto: Compesa)

Paralisado no começo da manhã deste sábado (29) devido a um problema na cloração da água, o Sistema Pirapama voltou a operar normalmente neste domingo. Foi o que a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) informou na manhã deste domingo (30) por nota oficial:

“Os serviços de manutenção emergencial em Pirapama foram finalizados ontem mesmo. A distribuição de água foi retomada para as áreas afetadas. A normalização do abastecimento ocorrerá gradualmente e de acordo com o calendário de cada área.”

Mais de cem bairros do Recife, Jaboatão dos Guararapes e praticamente todo o Cabo de Santo Agostinho ficaram sem abastecimento de água devido ao problema na Estação de Tratamento de Água (ETA) Pirapama.

 

Agostinho , água , Cabo , compesa , de , pirapama , Santo
Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X