Compesa finaliza manutenção de urgência e Sistema Pirapama volta a operar neste domingo (30)

Sistema Pirapama (Foto: Compesa)

Paralisado no começo da manhã deste sábado (29) devido a um problema na cloração da água, o Sistema Pirapama voltou a operar normalmente neste domingo. Foi o que a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) informou na manhã deste domingo (30) por nota oficial:

“Os serviços de manutenção emergencial em Pirapama foram finalizados ontem mesmo. A distribuição de água foi retomada para as áreas afetadas. A normalização do abastecimento ocorrerá gradualmente e de acordo com o calendário de cada área.”

Mais de cem bairros do Recife, Jaboatão dos Guararapes e praticamente todo o Cabo de Santo Agostinho ficaram sem abastecimento de água devido ao problema na Estação de Tratamento de Água (ETA) Pirapama.