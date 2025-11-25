Incêndio atinge vegetação na Ilha do Zeca, no Recife
Fogo se espalha por vegetação baixa e se aproxima de árvores
Publicado: 25/11/2025 às 17:36
Incêndio atinge Ilha do Zeca, no Recife (Foto: Reprodução/Whatsapp)
Um incêndio atinge uma área de mata na Ilha do Zeca, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, na tarde desta terça-feira (25). Imagens enviadas ao Diario de Pernambuco mostram uma fumaça densa se espalhando enquanto o fogo consome a vegetação.
Nos registros, feitos de cima de um prédio, é possível ver que o fogo teve início em uma vegetação baixa e avança para árvores maiores. A gravação também mostra um helicóptero apagando o incêndio.
Matéria em atualização.