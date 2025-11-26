° / °
Incêndio em condomínio deixa ao menos 36 mortos em Hong Kong

O fogo também deixou, até o momento, 279 desaparecidos

AFP

Publicado: 26/11/2025 às 15:23

Incêndio em prédio residencial em Hong Kong (PETER PARKS / AFP)

O incêndio de grandes proporções que devasta um complexo residencial em Hong Kong deixou pelo menos 36 mortos e há 279 desaparecidos, informou o chefe do Executivo local, John Lee, na quinta-feira (tarde de quarta-feira, 26, em Brasília).

"Por enquanto, o fogo provocou a morte de 36 pessoas e há 279 desaparecidos", declarou Lee em uma coletiva de imprensa durante a madrugada. Além disso, ele reportou que 29 pessoas seguem hospitalizadas e sete se encontram em estado crítico.

Hong kong , incêndio
