Motorista alcoolizado atropela e mata trabalhador em Boa Viagem

Trabalhador, de 25 anos, montava uma estrutura metálica quando foi atingido pelo carro; motorista confessou que estava alcoolizado

Delegacia de Boa Viagem (Google Street View/reprodução)

Na madrugada deste sábado (29), um motorista alcoolizado invadiu a área onde estava sendo montada uma feira no Segundo Jardim, em Boa Viagem, e atropelou um trabalhador que montava a estrutura metálica de uma barraca. A vítima, de 25 anos, morreu no local.

Autuado por homicídio culposo, o motorista, de 19 anos, confessou que ingeriu bebida alcóolica antes de dirigir. Ele foi conduzido à delegacia para adoção das medidas cabíveis e está a disposição da Justiça.