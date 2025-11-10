Homem morre atropelado na BR-232, no Agreste Pernambuco

A ocorrência aconteceu no Km 59,1 da BR-232, em Pombos; motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima

Homem morre atropelado na BR-232, na Zona da Mata Sul de Pernambuco (Divulgação/Ascom PRF)

No início da tarde desta segunda-feira (10), um homem morreu após ser atropelado no Km 59,1 da BR-232, em Pombos, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo envolvido no atropelamento ainda não foi identificado. O motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Uma faixa da rodovia foi interditada no sentido Recife.

A área foi isolada pelos agentes da PRF, que aguardam a chegada do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Medicina Legal (IML) para os procedimentos de perícia e remoção do corpo.