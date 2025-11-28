Após polêmica, pista esportiva será inaugurada no Parque da Jaqueira neste sábado (29)

Construção da pista esportiva no estilo pump track causou polêmica ao substituir antiga pista de caminhada por obstáculos, que contava com grande adesão dos idosos que frequentavam o Parque da Jaqueira

Pista atende a diversas modalidades de esportes sobre rodas (Rafael Vieira/DP Foto)

No sábado (29), uma nova pista de esportes sobre rodas será inaugurada no Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife. A apresentação do equipamento acontece após sua polêmica instalação no lugar da antiga pista de caminhada por obstáculos, que contava com grande adesão dos idosos que frequentavam o parque.

“Eu gostava muito de subir e descer as escadinhas. É um exercício recomendado para a circulação e acho que vai fazer falta. Acho que pensaram mais nos jovens, os idosos ficaram mais esquecidos”, comenta a aposentada Ana Alice Dourado, de 64 anos, que costuma frequentar o parque para fazer suas caminhadas.

Já o estudante Wanderson Santos, de 25 anos, utiliza o parque para passeio e prática de musculação, em uma área de academia instalada ao lado da nova pista. Durante a prática dos exercícios, ele observa a novidade com desconfiança.

“Eu acho que era melhor antes, porque ficava mais arborizado. Ainda não entendi muito bem para que serve esta pista. Para mim, é uma incógnita”, afirma o estudante.

O anúncio da pista de Pump Track, como é chamado o novo equipamento, foi feito em março, quando a Viva Parques assumiu a gestão do Parque da Jaqueira, após concessão cedida pela prefeitura pelos próximos 30 anos.

Com curvas e ondulações que permitem a prática de diferentes modalidades, como bicicross, a pista também poderá ser percorrida por quem anda de skate e patinete.

A chegada do novo circuito precede o fim das atividades da tradicional pista de BMX do parque, inaugurada há 40 anos pelo então prefeito Joaquim Francisco, por pedido pessoal de Gilmar Batista dos Santos, treinador e ex-atleta que desejava popularizar o ciclismo radical no estado. Palco de diversas competições esportivas no estado, a antiga pista deve dar lugar a novos empreendimentos no interior do parque.

Praticantes de ciclismo têm ressaltado que as duas pistas servem a finalidades diferentes. “Essa nova pista é algo que dá chance para novas coisas, mas é ruim. Porque gente que estava aprendendo a andar naquela, vai ter mais dificuldade com essa, que tem mais descidas, subidas e curvas mais fechadas”, ressalta o estudante, Lucas Batista, de 16 anos, que veio de Casa Amarela para treinar no antigo circuito.

Apesar de concordar com o colega, o praticante de Mountain Bike Jonathan Rodrigues, de 16 anos, se diz preparado para treinar no novo equipamento. “Achei incrível. Tem como intercalar os níveis fácil, médio e avançado. Acho que vou fazer completa”, destaca.

Programação

De acordo com a Viva Parques, a nova pista será inaugurada com programação especial entre as 8h e as 10h. Durante esse período, a apresentação do equipamento contará com música, comidas, distribuição de brindes e atividades esportivas.

A concessionária ressalta que o projeto da pista foi desenvolvido por Luiz Lancelotti, “esportista e projetista reconhecido nacionalmente pela concepção de estruturas voltadas para esportes sobre rodas”. Segundo a empresa, “o novo equipamento integra o conjunto de melhorias em andamento no parque e reforça o compromisso da concessionária com a qualificação da experiência dos frequentadores e o estímulo à prática esportiva na cidade”.