Vida Urbana
Homem é encontrado morto com as mãos amarradas ao lado de motocicleta carbonizada em Petrolina

O corpo foi encontrado nesta quinta-feira (27), no Projeto Senador Nilo Coelho N-6, na Zona Rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco

Diario de Pernambuco

Publicado: 28/11/2025 às 09:49

Viatura do instituto de Medicina Legal (IML)/Reprodução

Um homem identificado como Felipe, de 32 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (27), ao lado de uma motocicleta carbonizada, no Projeto Senador Nilo Coelho N-6, na Zona Rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A vítima estava com as mãos amarradas.

Segundo a perícia, o homem também apresentava ferimentos na região da cabeça. A motivação e autoria do crime ainda não foram identificadas pela polícia.

A área foi isolada por equipes da Polícia Militar de Pernambuco para os trabalhos do Instituto de Criminalística e da Polícia Civil. Após a perícia inicial, o corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela 25ª Delegacia de Homicídios de Petrolina. Em nota, declarou que “as investigações foram iniciadas e seguirão até o esclarecimento dos fatos”.

