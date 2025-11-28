Homem é encontrado morto com as mãos amarradas ao lado de motocicleta carbonizada em Petrolina
O corpo foi encontrado nesta quinta-feira (27), no Projeto Senador Nilo Coelho N-6, na Zona Rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco
Publicado: 28/11/2025 às 09:49
Viatura do instituto de Medicina Legal (IML) (Reprodução)
Um homem identificado como Felipe, de 32 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (27), ao lado de uma motocicleta carbonizada, no Projeto Senador Nilo Coelho N-6, na Zona Rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A vítima estava com as mãos amarradas.
Segundo a perícia, o homem também apresentava ferimentos na região da cabeça. A motivação e autoria do crime ainda não foram identificadas pela polícia.
A área foi isolada por equipes da Polícia Militar de Pernambuco para os trabalhos do Instituto de Criminalística e da Polícia Civil. Após a perícia inicial, o corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela 25ª Delegacia de Homicídios de Petrolina. Em nota, declarou que “as investigações foram iniciadas e seguirão até o esclarecimento dos fatos”.