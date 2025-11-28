Homem é encontrado morto com as mãos amarradas ao lado de motocicleta carbonizada em Petrolina

O corpo foi encontrado nesta quinta-feira (27), no Projeto Senador Nilo Coelho N-6, na Zona Rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco

Viatura do instituto de Medicina Legal (IML) (Reprodução)

Um homem identificado como Felipe, de 32 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (27), ao lado de uma motocicleta carbonizada, no Projeto Senador Nilo Coelho N-6, na Zona Rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A vítima estava com as mãos amarradas.

Segundo a perícia, o homem também apresentava ferimentos na região da cabeça. A motivação e autoria do crime ainda não foram identificadas pela polícia.

A área foi isolada por equipes da Polícia Militar de Pernambuco para os trabalhos do Instituto de Criminalística e da Polícia Civil. Após a perícia inicial, o corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela 25ª Delegacia de Homicídios de Petrolina. Em nota, declarou que “as investigações foram iniciadas e seguirão até o esclarecimento dos fatos”.