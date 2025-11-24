Homem é condenado a mais de 83 anos por matar ex-companheira e enteada em Caruaru

Suilam Mirelle de Almeida, e da filha dela, Vitória Tauani, de 10 anos, foram mortas por Everaldo Santos em 2023 (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Tribunal do Júri de Caruaru condenou, nesta segunda-feira (24), Everaldo Santos Silva a 83 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato da ex-companheira, Suilam Mirelle de Almeida, e da filha dela, Vitória Tauani, de 10 anos. O julgamento ocorreu no Fórum da cidade, no Agreste de Pernambuco, e tratou de um crime ocorrido em setembro de 2023.

De acordo com a decisão judicial, Everaldo cumprirá a pena em regime fechado. Ele recebeu 30 anos pela morte de Suilam, 50 anos pelo homicídio da criança e mais 3 anos e 6 meses de reclusão, além de 301 dias-multa, por ter furtado objetos da residência após cometer os assassinatos.

As duas foram encontradas sem vida dentro de casa na noite de 11 de setembro de 2023. A polícia concluiu que elas haviam sido mortas por estrangulamento, possivelmente no dia anterior. Everaldo, que era ex-marido de Suilam e padrasto de Vitória, foi detido em flagrante no dia seguinte.

As investigações apontaram que ele tentou simular um latrocínio ao subtrair pertences da casa e espalhar sinais de roubo, na tentativa de confundir a polícia.

Depois da prisão, Everaldo passou por audiência de custódia em 12 de setembro daquele ano e foi encaminhado à Penitenciária Juiz Plácido de Souza, onde permaneceu preso preventivamente até o julgamento. A Defensoria Pública, que atuou na defesa do réu, afirmou que conseguiu retirar quatro acusações que haviam sido incluídas inicialmente pelo Ministério Público.