Suspeito de feminicídio de confeiteira tem prisão preventiva decretada pela Justiça

Henryque Cassiano da Silva, de 21 anos, passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça nesta quarta (19)

O júri popular aconteceu nesta segunda-feira (19), no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano (Foto: Divulgação)

Henryque Cassiano da Silva, de 22 anos, principal suspeito do feminicídio da confeiteira Thaissa Melo, de 21, teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia nesta quarta (19).

Ele ficará detido em uma cela separada de outros presos no Centro de Observação e Triagem Criminológica Everardo Luna (Cotel), para onde será levado. As informações foram confirmadas pelo advogado do suspeito, Thiago Magalhães.

“Chegou ao ponto da gente solicitar que essa cela fosse deferida para o Henryque prontamente na audiência de custódia. Ele ficará numa sala isolada dentro do Cotel”, disse o advogado em entrevista à TV Guararapes.

A audiência aconteceu na manhã desta quarta (19), no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, no bairro da Ilha Joana Bezerra, na área central do Recife.

Henryque foi preso em flagrante nesta terça (18), após o corpo de Thaissa ser encontrado escondido atrás de um guarda-roupa em um quarto na casa onde ele mora, na Várzea, Zona Oeste do Recife.

Enterro

Sob forte comoção, o corpo de Thaissa Melo, de 21 anos, foi sepultado na manhã desta quarta (19), no Cemitério da Várzea, na Zona Oeste do Recife. A jovem confeiteira foi encontrada morta, nesta terça (18), dentro da casa do ex-companheiro, também na Várzea.

A família e amigos de Thaissa estão muito abalados, e inconformados, com a morte da jovem de uma forma tão brutal.

“Ele dilacerou uma família inteira, ele corrompeu Pernambuco todo. Ele acabou com a vida de toda a família, tenho certeza. Todo mundo hoje está despedaçado, todo mundo perdeu um pedaço de si”, desabafou uma prima de Thaissa, que não quis se identificar.

“Estamos desacreditados que ele conseguiu cometer tal atrocidade, porque ele foi muito frio e muito calculista. A gente só quer justiça, nada mais. Justiça por Thaissa, porque foi covarde, cruel e monstruoso demais o que foi feito com ela”, completou.

Versão

A versão dada por Henryque à Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) é de que Thaissa se enforcou na casa dele, na Várzea, Zona Oeste do Recife, enquanto ele havia saído para buscar um fósforo na casa da avó dele, na mesma localidade. Tudo teria acontecido na noite da última segunda (17).

Após encontrá-la morta, o suspeito disse que ficou com medo de ser preso e decidiu esquartejar o corpo de Thaissa para esconder os membros dela. Ele chegou a decepar o braço esquerdo dela.

Relacionamento

Henryque disse à polícia que conhece Thaissa desde criança, pois estudaram na mesma escola. Segundo o suspeito, eles teriam começado a namorar em 2022, mas “deram um tempo”. Depois reataram o relacionamento, no final de 2022, até o agosto deste ano, quando resolveram terminar porque estavam brigando muito.

A versão de Henryque é de que as brigas eram motivadas por imaturidade: "O motivo das brigas? A imaturidade. ‘Tha’ era muito intensa e eu era mais retraído. Ela gostava de andar de mão dada e eu não gostava”.

Apesar do fim do namoro, o suspeito disse que continuava a falar com Thaissa. Henryque ainda confirmou que já traiu Thaissa, e que ela havia descoberto a traição, confrontando ele. Depois disso, eles teriam ficado um tempo sem se encontrar, apenas conversando pelo celular, mas depois voltaram a se ver.