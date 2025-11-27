Linha Centro do Metrô do Recife é paralisada após falha na energia de tração

A falha ocorreu na manhã desta quinta-feira (27), no trecho entre as estações Recife e Werneck; não há previsão para a normalização do sistema

Metrô e trilhos (Nivaldo Fran)

A Linha Centro do Metrô do Recife foi paralisada na manhã desta quinta-feira (27), devido a um problema na energia de tração dos trens, segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

A falha ocorreu no trecho entre as estações Recife e Werneck.

De acordo com a CBTU, a circulação precisou ser interrompida, e os passageiros deixaram os trens e seguiram pela via após a pane. Uma equipe técnica foi acionada para identificar a causa do problema.

Em nota, a companhia informou que não há previsão para a normalização do sistema.