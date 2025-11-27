Linha Centro do Metrô do Recife é paralisada após falha na energia de tração
A falha ocorreu na manhã desta quinta-feira (27), no trecho entre as estações Recife e Werneck; não há previsão para a normalização do sistema
Publicado: 27/11/2025 às 11:29
Metrô e trilhos (Nivaldo Fran)
A Linha Centro do Metrô do Recife foi paralisada na manhã desta quinta-feira (27), devido a um problema na energia de tração dos trens, segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).
A falha ocorreu no trecho entre as estações Recife e Werneck.
De acordo com a CBTU, a circulação precisou ser interrompida, e os passageiros deixaram os trens e seguiram pela via após a pane. Uma equipe técnica foi acionada para identificar a causa do problema.
Em nota, a companhia informou que não há previsão para a normalização do sistema.