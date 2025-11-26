Metrô do Recife funcionará aos domingos em dezembro para atender demanda de fim de ano
Trens estarão disponíveis das 5h às 23h em quatro domingos de dezembro
Publicado: 26/11/2025 às 22:11
Metrô do Recife (Foto: Rafael Vieira/DP)
A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) anunciou uma operação para o mês de dezembro com o objetivo de facilitar a locomoção da população durante o período que antecede o Natal e o Ano-Novo no Grande Recife. Para atender ao aumento do fluxo de passageiros, especialmente por causa das compras de fim de ano, o metrô do Recife vai funcionar normalmente nos quatro domingos anteriores às festas.
De acordo com a companhia, o sistema estará em operação das 5h às 23h nos seguintes domingos: 7, 14, 21 e 28 de dezembro. A medida pretende oferecer mais conforto e ampliar as opções de deslocamento para quem se dirige aos centros comerciais ou circula pela Região Metropolitana durante o período festivo.
A CBTU reforça que a iniciativa busca facilitar o planejamento dos usuários e incentivar o uso do transporte público.