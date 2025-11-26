° / °
Metrô do Recife funcionará aos domingos em dezembro para atender demanda de fim de ano

Trens estarão disponíveis das 5h às 23h em quatro domingos de dezembro

Diario de Pernambuco

Publicado: 26/11/2025 às 22:11

Metrô do Recife /Foto: Rafael Vieira/DP

Metrô do Recife (Foto: Rafael Vieira/DP)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) anunciou uma operação para o mês de dezembro com o objetivo de facilitar a locomoção da população durante o período que antecede o Natal e o Ano-Novo no Grande Recife. Para atender ao aumento do fluxo de passageiros, especialmente por causa das compras de fim de ano, o metrô do Recife vai funcionar normalmente nos quatro domingos anteriores às festas.

De acordo com a companhia, o sistema estará em operação das 5h às 23h nos seguintes domingos: 7, 14, 21 e 28 de dezembro. A medida pretende oferecer mais conforto e ampliar as opções de deslocamento para quem se dirige aos centros comerciais ou circula pela Região Metropolitana durante o período festivo.

A CBTU reforça que a iniciativa busca facilitar o planejamento dos usuários e incentivar o uso do transporte público.

