Metrô do Recife funcionará aos domingos em dezembro para atender demanda de fim de ano

Metrô do Recife (Foto: Rafael Vieira/DP)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) anunciou uma operação para o mês de dezembro com o objetivo de facilitar a locomoção da população durante o período que antecede o Natal e o Ano-Novo no Grande Recife. Para atender ao aumento do fluxo de passageiros, especialmente por causa das compras de fim de ano, o metrô do Recife vai funcionar normalmente nos quatro domingos anteriores às festas.

De acordo com a companhia, o sistema estará em operação das 5h às 23h nos seguintes domingos: 7, 14, 21 e 28 de dezembro. A medida pretende oferecer mais conforto e ampliar as opções de deslocamento para quem se dirige aos centros comerciais ou circula pela Região Metropolitana durante o período festivo.

A CBTU reforça que a iniciativa busca facilitar o planejamento dos usuários e incentivar o uso do transporte público.

