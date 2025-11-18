Maquinista de VLT do Metrô do Recife evita acidente com carro em cruzamento clandestino

O caso aconteceu no último sábado (15), na linha férrea do Ramal Diesel do VLT do Metrô do Recife, entre as estações Ângelo de Sousa e Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife

Câmeras do trem registraram o momento em que o automóvel tenta atravessar a linha férrea (Foto: Reprodução / CBTU Recife)

Um maquinista que opera um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) do Metrô do Recife evitou uma colisão com um carro que atravessava, por um cruzamento clandestino, a linha férrea do Ramal Diesel da Linha Sul, entre as estações Ângelo de Sousa e Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Câmeras do trem registraram o momento em que o automóvel tenta atravessar a linha férrea, mas, ao perceber a aproximação da locomotiva, fica parado no meio dos trilhos. O maquinista conseguiu parar o trem, que esperou o carro seguir seu trajeto para retomar a operação.

As imagens, registradas por volta das 6h22 do último sábado (15), mostram ainda duas motos tentando atravessar os trilhos pelo cruzamento clandestino.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), as passagens em nível autorizada, nome dado ao cruzamento entre uma ferrovia e uma rodovia, onde ambas compartilham o mesmo espaço físico, contam com a presença de sinalização como placas de advertência, sinais sonoros, além de barreiras físicas para bloquear a passagem quando um trem está próximo a fim de evitar acidentes.

Ainda de acordo com a CBTU, quando a população constrói uma passagem de nível clandestina, ela não estará sinalizada adequadamente, nem tampouco estará registrada em mapas ferroviários. Isso provoca um desconhecimento dos operadores e maquinistas sobre essas passagens, o que pode gerar acidentes graves.

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), veículos que se deslocam sobre trilhos (trens) têm preferência de passagem sobre os demais veículos. Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea é considerada uma infração gravíssima, com pena de multa e perda de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor.