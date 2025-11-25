Pernambuco registra mais de 34 mil casos de violência contra a mulher em 2025

Mais de 34 mil mulheres foram violentadas em Pernambuco em 2025 (Foto: Arquivo Agência Brasil)

O dia 25 de novembro foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) para marcar a luta mundial pelo fim da violência de gênero e é um tributo às irmãs Mirabal (Pátria, Minerva e Maria Teresa), brutalmente assassinadas pela ditadura de Leônidas Trujillo na República Dominicana. Em 1999, a data se tornou o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.



Já em Pernambuco, em 2025, é um dia marcado pelas 34.679 vítimas de violência doméstica no estado até outubro deste ano, conforme dados da Secretaria de Defesa Social (SDS). Para a delegada Bruna Falcão, do Departamento de Polícia da Mulher, o número alto, no entanto, pode estar subnotificado, ou seja, podem acontecer mais casos de violência contra mulheres, mas não são de conhecimento dos órgãos oficiais.



Segundo a Lei Maria da Penha, a violência doméstica é “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”. “Quando a gente vê o número de ocorrência crescendo ano a ano, não é motivo para a gente ficar preocupada. Infelizmente, o cenário hoje ainda é tão crítico para as mulheres [que esse aumento] representa uma coisa boa. Por quê? Porque são mais mulheres que estão rompendo o ciclo de violência e o silêncio e que estão procurando ajuda”, afirma Bruna.



No recorte do feminicídio, a delegada relata que há uma média anual de 80 a 85% de mulheres, que foram mortas por razões de gênero, que nunca registraram uma ocorrência na delegacia contra o agressor. Por outro lado, Bruna afirma que “nenhuma mulher morreu com medida protetiva” em 2024. No ano passado, segundo o Painel da Violência Contra a Mulher, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) concedeu 25.081 Medidas Protetivas de Urgência. Este ano, até o mês de setembro, o painel contabiliza 19.342.



Para realizar anonimamente uma denúncia, pedir orientações, tirar dúvidas ou encontrar a Delegacia da Mulher mais próxima, o Governo de Pernambuco disponibiliza o número 0800 281-8187, as chamadas são gratuitas. Além disso, há também o site Protege Mulher. “Nesse site, existe um botãozinho que você pesquisa os equipamentos da rede de enfrentamento no estado inteiro. Não só a Delegacia de Atendimento À Mulher, mas também Centro de Atendimento à Mulher, Centro de Referência, Secretaria da Mulher Municipal. Porque, às vezes, a mulher não quer ir para a delegacia, mas ela se sente mais confortável de ser acolhida em um centro. E aí, esse centro pode fortalecê-la, fornecer apoio psicossocial e, inclusive, convencê-la a ir para a delegacia”, finaliza a delegada.

Divulgada nesta segunda-feira (24), véspera do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada em 2025 pelo Instituto DataSenado, é considerada a maior sobre violência contra mulheres já feita no Brasil. Entre as 3,7 milhões de brasileiras que declararam ter vivido episódios de violência doméstica ou familiar nos últimos 12 meses, 71% foram agredidas na presença de outras pessoas, de acordo com o levantamento. Em 70% desses casos, havia crianças no local, geralmente, filhos e filhas das mulheres. Ainda assim, em 40% das situações nenhuma testemunha ofereceu ajuda.