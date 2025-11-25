Mãe é flagrada tentando entrar com maconha escondida em sacos de pipoca no Presídio de Salgueiro

Além da droga, policiais encontraram relógios smart e um celular camuflados entre alimentos destinados a um detento

Policiais suspeitaram dos pesos dos sacos de pipoca (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma mulher foi flagrada tentando burlar a fiscalização do Presídio de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, ao levar maconha escondida dentro de sacos de pipoca para o filho, que cumpre pena na unidade. A tentativa de entrada dos materiais ilícitos ocorreu durante a inspeção de alimentos realizada pelos policiais penais.

De acordo com a direção do presídio, um policial desconfiou do peso e do aspecto de alguns pacotes de pipoca enviados pela visitante. Ao abrir as embalagens, encontrou diversos invólucros escondidos entre os grãos. No total, foram apreendidos 44 gramas de maconha, dois relógios smart e um aparelho celular, todos camuflados entre os itens alimentícios.

O material foi encaminhado à Polícia Civil, que instaurou investigação para identificar se a mulher agia sozinha ou se há outras pessoas envolvidas no esquema de envio de objetos proibidos ao presídio. A PCPE informou que o caso foi registrado pela 193ª Delegacia de Salgueiro como tráfico de entorpecentes.