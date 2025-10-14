Receita Federal apreende cerca de R$ 3,4 milhões em cocaína e pasta base em Jaboatão

A droga, que seria enviada para São Paulo, estava em uma transportadora

Drogas estava escondida em um tambor de aditivo impermeabilizante (Receita Federal)

Cerca de R$ 3,4 milhões em cocaína e pasta base para fabricação da droga foram apreendidas pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal, através da Equipe K9, na segunda-feira (13), em uma transportadora de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Durante a fiscalização, que contou com a participação de um cão de faro, foram localizados, aproximadamente, 14 kg de pasta base de cocaína, avaliado em R$ 2,8 milhões e 8,5 Kg de cocaína avaliado em R$ 600 mil, totalizando R$ 3,4 milhões.

A droga, que estava sendo enviada do Recife para um endereço em São Paulo, estava escondida em um tambor metálico de aditivo impermeabilizante.

