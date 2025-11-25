° / °
PF deflagra operação contra fraude em concursos públicos em Pernambuco e outros estados

Agentes da PF cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em três estados do Nordeste

Diario de Pernambuco

Publicado: 25/11/2025 às 18:30

Materiais apreendidos pela PF em operação contra fraudes em concursos /Foto: Divulgação/PF

A Polícia Federal em Pernambuco realizou, na manhã desta terça-feira (25), a Operação Chiado, que investiga um esquema de fraudes em concursos públicos. Ao todo, os agentes cumpriram 10 mandados de busca e apreensão autorizados pela 4ª Vara Federal do estado.

A ação foi coordenada pela Superintendência Regional da PF no estado. As buscas aconteceram em Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas. O objetivo é recolher documentos, equipamentos e outros materiais que possam ajudar nas investigações.

Segundo a PF, os suspeitos faziam parte de um grupo que atuava para fraudar provas de concursos. Eles podem responder pelos crimes de organização criminosa e fraude em certames públicos, previstos na legislação brasileira.

