Com 462 vagas, Concurso Unificado de Pernambuco tem inscrições abertas nesta quinta (30)

As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de novembro, com provas sendo aplicadas em janeiro de 2026. Primeiro edital foi suspenso após ausência de cotas raciais.

Provas serão aplicadas nos dias 18 e 25 de janeiro de 2026 (Foto: Yacy Ribeiro/Secom)

O Governo do Estado publicou nesta quinta-feira (30), no Diário Oficial, o novo edital do Concurso Público Unificado de Pernambuco (CPU-PE). Ao todo, o processo seletivo oferece 462 vagas para cargos de níveis médio e superior, distribuídos entre nove órgãos estaduais. Inscrições estarão abertas até o dia 28 de novembro.

A nova publicação acontece após a suspensão do primeiro edital, provocada pelas críticas relacionadas a ausência de cotas étnico-raciais.

As inscrições do novo edital podem ser feitas pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca responsável pela organização do certame.

O valor das inscrições custam R$ 190,00 para os cargos de Gestor Governamental; R$ 130,00 para os Cargos de Ensino Superior Completo e R$ 90,00 para as vagas destinadas a candidatos com Ensino Médio Completo. Os interessados poderão gerar o boleto bancário até às 22h do dia 1º de dezembro.

O concurso contará com duas etapas, sendo a primeira correspondente à aplicação de provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos, independente dos cargos que pretendem concorrer.

As provas serão aplicadas nos dias 18 e 25 de janeiro de 2026, em dez municípios pernambucanos: Afogados da Ingazeira, Araripina, Arcoverde, Carpina, Caruaru, Floresta, Palmares, Petrolina, Recife e Salgueiro.

No dia 18 serão aplicadas as provas, no período da manhã, para os candidatos do Bloco 1 (formação específica de nível superior). Já no dia 25, acontecerão as provas do Bloco 2 (qualquer área de formação de nível superior) durante a manhã e do Bloco 3 (formação de nível médio) no período da tarde. Informações sobre horários e locais de aplicação ainda serão divulgadas.

Com relação a segunda etapa do concurso, será feito um Programa de Formação, de caráter eliminatório, para os cargos de Gestor governamental que tem especialidades em administração, contador, controle Interno (todas as áreas) e de planejamento, orçamento e gestão da da Secretaria de Administração (SAD), da Secretaria da Controladoria Geral do Estado (SCGE) e da Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (SEPLAG).

Cotas

Principal motivo pela suspensão do primeiro edital do CPU-PE, o atual certame terá 35% de vagas reservadas, sendo 30% para pretos, pardos, indígenas e quilombolas, e outros 5%, já previsto no edital anterior, para pessoas com deficiências.

No ato da inscrição, os candidatos devem indicar a modalidade de cota em que se encaixam, obedecendo os critérios do edital.

Isenção

A isenção da taxa de inscrição do concurso estará garantida para os candidatos:

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O candidato deve ter tido seu cadastro incluído ou ter sido atualizado cadastral pela última vez há no máximo dois anos.

Membros de família de baixa renda, mediante declaração de que é membro de família de baixa renda, conforme modelo do edital.

Doadores regulares de sangue e/ou medula óssea, tendo sido considerado apto por entidade reconhecida pelo Governo do Estado de Pernambuco.

Doadores de sangue que apresentarem documento procedente de entidade reconhecida pelo Governo do Estado de Pernambuco, com registro de doação mínima de três vezes para homens e de duas vezes para mulheres, nos últimos 12 meses que antecedem à data de publicação do edital.

Doadores de livros do programa “Banco do Livro” do Estado de Pernambuco, mediante documento expedido pelo órgão gestor do “Banco do Livro”, com registro de doação mínima de 50 livros, nos últimos 12 (doze) meses que antecedem à data de publicação do edital do concurso.

Pessoas que concluíram o ensino médio ou técnico em instituição pública de ensino, há menos de 3 anos da data de publicação do edital do concurso.

Pessoas com deficiência, mediante comprovação.

Doadoras de leite materno tendo sido considerada apta por entidade reconhecida pelo Governo do Estado de Pernambuco.

Jurados integrante do Conselho de Sentença nas Varas do Tribunal do Júri do Estado de Pernambuco, mediante apresentação de certidão fornecida pelas Varas do Tribunal do Júri que comprove a participação do candidato no Conselho de Sentença nos últimos 2 anos que antecederam a data da inscrição deste concurso público.

O pedido de isenção seguirá aberto até o dia 3 de novembro. Os candidatos que tiveram seu pedido de isenção indeferido, poderão apresentar recurso no prazo de dois dias úteis após a publicação do resultado.