Pernambuco convoca 214 aprovados para o Curso de Formação de Oficiais da PM

Etapa marca a fase final do concurso unificado das forças de segurança; até 2026, mais de 7 mil novos servidores reforçarão a segurança pública do Estado

Até 2026, a gestão estadual estima incorporar mais de 7 mil novos servidores na segurança pública (Foto: Divulgação SDS)

Pernambuco convocou 214 candidatos aprovados para a terceira turma do Curso de Formação Profissional de 2º Tenente da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). O edital, publicado nesta terça-feira (4) pela Secretaria de Defesa Social (SDS) e pelo Instituto AOCP, marca mais uma etapa do concurso unificado das forças de segurança do estado.

Os convocados devem apresentar a documentação exigida e realizar a matrícula no curso, além de passar pela etapa de Investigação Social. A lista completa de candidatos e as orientações sobre o processo estão disponíveis no site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br).

A chamada inclui todos os aprovados dentro das 150 vagas previstas no edital, além dos candidatos empatados e casos ainda em análise judicial.

De acordo com o governo, a medida integra o programa Juntos pela Segurança, que prevê ações de modernização, valorização profissional e ampliação do efetivo policial. Até 2026, a gestão estadual estima incorporar mais de 7 mil novos servidores às forças de segurança, incluindo Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Científica.

"Avançamos em mais uma etapa para o fortalecimento e a valorização das forças de segurança de Pernambuco. Tenho certeza que os novos convocados vão engrandecer, ainda mais, o trabalho realizado pela Polícia Militar na proteção da população", enfatizou a governadora Raquel Lyra.

O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, afirmou que o concurso atende a uma meta de recomposição das tropas e reforço da atuação das corporações em todas as regiões do Estado.

A convocação da nova turma da PMPE antecede a etapa final do concurso unificado, que ainda inclui a chamada da última turma da Polícia Civil.