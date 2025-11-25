Painel celebra os 90 anos do Maracatu Nação Cambinda Estrela, em Campina do Barreto, Zona Norte do Recife

Fundado em 1935, o Cambinda Estrela é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo IPHAN. O painel retrata elementos e personagens tradicionais da manifestação afro-pernambucana

Fundado em 1935, o Cambinda Estrela surgiu no Alto Santa Isabel, em Casa Amarela, e se consolidou como um dos maiores maracatus-nação do Recife. (Foto: Marina Torres / DP Fotos)

Em homenagem aos seus 90 anos de fundação, o Maracatu Nação Cambinda Estrela, grupo reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), recebeu um painel artístico na fachada do Centro Cultural Cambinda Estrela, localizado na Campina do Barreto, Zona Norte do Recife.

Assinada pelo artista Vários Nomes, a obra retrata elementos e personagens tradicionais do maracatu, exaltando a riqueza simbólica, histórica e cultural dessa manifestação afro-pernambucana.

"Criar esse painel foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Estudei o maracatu, ouvi mestres, troquei com a comunidade e participei de várias vivências e atividades que me fizeram sentir acolhido como um verdadeiro filho da casa. Este mural é gratidão, retorno e homenagem a uma história que também atravessa a minha", destacou o artista.

O mural, inaugurado no domingo (23), faz parte do programa Colorindo o Recife, promovido pelo Gabinete de Inovação Urbana (GIURB) da Prefeitura do Recife.

"O Cambinda é raiz, é resistência, é história viva. Estamos muito felizes em contribuir para manter viva essa tradição tão potente. Que venham mais 90 anos de batuque, luta e arte", enfatizou o responsável pelo planejamento social do programa Colorindo o Recife, Laura Saburido.

Fundado em 1935, o Cambinda Estrela surgiu no Alto Santa Isabel, em Casa Amarela, e se consolidou como um dos maiores maracatus-nação do Recife, com forte atuação nas comunidades da Zona Norte da capital pernambucana.

Desde 1997, está sediado em Chão de Estrelas, local onde desenvolve um projeto social que oferece oficinas de percussão, dança, bordado, reforço escolar, debates sobre cidadania, entre outras atividades, além de ser um espaço cultural que é símbolo de resistência e patrimônio cultural do Brasil.

“Celebrar os 90 anos do Maracatu Nação Cambinda Estrela e inaugurar o novo mural, está diretamente ligado à ideia de 'se ver na arte', pois a representatividade é um dos pilares centrais de nossas lutas”, enfatizou a presidente do Cambinda Estrela, Wanessa Paula Santos.