Black Friday 2025: confira programação do comércio e shoppings do Grande Recife
Black Friday acontece nesta sexta (24), com várias promoções no comércio e shoppings. O Diario reuniu a programação de funcionamento de centros comerciais
Publicado: 25/11/2025 às 13:45
A Black Friday inaugura a temporada natalina de vendas prometendo ofertas significativas de promoções no comércio (NELSON ALMEIDA/AFP)
A Black Friday inaugura a temporada natalina de vendas prometendo ofertas significativas de promoções no comércio. Nesta sexta (28), shoppings e centros comerciais funcionarão com horários especiais para ampliar o atendimento aos consumidores. O Diario reuniu as programações no Grande Recife. Confira:
Shopping Recife – Funcionará das 8h às 23h.
RioMar – Âncoras, Megalojas, Satélites e Quiosques (Incluindo todas as operações de alimentação dos pisos Térreo, L1 e L2) funcionarão das 8h às 23h, enquanto a Praça de Alimentação e Boulevard de Restaurantes (Piso L3) estarão funcionando das 9h às 23h.
Shopping Tacaruna – Na sexta-feira (28), o Tacaruna funcionará das 9h às 23h, com exceção de algumas lojas âncoras e satélites que poderão abrir às 8h.
Shopping Boa Vista – Na sexta-feira (28), o Shopping Boa Vista estará aberto das 8h às 21h.
Recife Outlet – Funcionará no esquema da Black Friday de sexta (28) a domingo (30), das 9h às 21h
Patteo – Algumas lojas abrirão em horário facultativo, às 6h, enquanto todas as operações permanecerão abertas das 8h às 23h.
Shopping Guararapes – Funcionará das 8h às 23h
Shopping Costa Dourada – Lojas e quiosques: das 8h às 22h; algumas lojas abrirão das 7h às 23h.
Comércio
Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Recife, o comércio da capital abrirá normalmente, com cada loja utilizando de estratégia própria de funcionamento.