De saída? Thiago Galhardo tem futuro incerto no Santa Cruz

O atacante Thiago Galhardo não se reapresentou ao elenco do Santa Cruz nesta terça-feira (25), deixando em aberto seu futuro no clube. Segundo informação divulgada pelo ge, o jogador entrou com pedido de rescisão indireta junto à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), alegando atraso de salários. O vínculo do jogador com o Tricolor do Arruda é válido até dezembro de 2026.

Em entrevista coletiva, o CEO do clube, Pedro Henriques, afirmou que a diretoria busca esclarecimentos e pretende tratar a situação internamente. Segundo a direção, a decisão de Galhardo pegou o clube de surpresa, e o jogador será procurado para diálogo sobre os próximos passos. Galhardo foi o único remanescente do elenco que conquistou o acesso à Série C que não se reapresentou no Arruda.

Em contato do DP Esportes, a assessoria do Santa Cruz informou que o jurídico do clube ainda não recebeu notificação oficial sobre o pedido de rescisão. A reportagem entrou em contato com o representante do atacante que afirmou que será publicada uma nota oficial explicando o caso.

Contratado como principal estrela e recebido com festa pela torcida, Thiago Galhardo tem mostrado muito pouco dentro de campo pelo Santa Cruz. Com status de líder, o atacante virou sinônimo de frustração na reta final da Série D do Campeonato Brasileiro, falhando justamente quando o time mais precisava de seu protagonismo.

No mata-mata, período crucial para o acesso, o camisa nove só balançou as redes uma vez, contra o Sergipe. Se faltou um pouco de brilho técnico, Thiago Galhardo assumiu papel de liderança no elenco, sendo uma referência para os companheiros dentro do vestiário e promovendo a união do grupo.