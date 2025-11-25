PMs obrigam jovens a ouvir barulho de escapamento de moto no Sertão: "Vão fazer ainda?"

Os abordados estariam fazendo barulho com o escapamento das motos em ruas de Ipubi, no Sertão. A Corregedoria instaurou um procedimento preliminar e a Polícia Militar abriu investigação

Ao menos quatro jovens foram colocados ao lado do escapamento de moto durante abordagem em Ipubi. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Policiais militares colocaram jovens ao lado do cano de escape de motos e obrigaram eles a ouvir o barulho do escapamento durante uma abordagem em Ipubi, no Sertão de Pernambuco, no domingo (23). Vídeos gravados pela própria polícia mostram a ação dos PMs e o momento em que um deles também dá chutes na cabeça dos jovens.

O caso foi divulgado pelo site Araripina em Foco e confirmado pela reportagem do Diario de Pernambuco, nesta terça (25).

O episódio ocorreu durante a realização da terceira edição do Graufest, evento voltado para a manobra de empinar motocicleta, realizada no Pátio de Eventos da cidade.

Pessoas que iriam para o evento estariam circulando pelas ruas da cidade fazendo barulho excessivo com suas motos.

Segundo a organização do evento, os jovens abordados pela polícia são da região, inclusive da cidade vizinha de Salitre-CE.

"Na própria divulgação, a gente priorizou a questão de manobras e barulho, pedindo à galera para não fazer, mas infelizmente a gente não manda na galera", diz o organizador Ryan Morais.

O panfleto do evento trazia um aviso alertando que era "proibido fazer manobras ou tumultuar dentro da rua". Segundo Ryan, o evento dentro do pátio ocorreu sem qualquer intercorrência.

A reportagem teve acesso a mensagens enviadas por um dos jovens abordados. Ele diz que a situação ocorreu a cerca de 5 quilômetros do pátio de eventos, quando ele e os amigos seguiam para o Graufest. Ele diz não querer conversar com a imprensa, por "não gostar de mexer com a polícia".

Nos vídeos recebidos pelo Diario de Pernambuco, ao menos quatro rapazes são colocados ao lado do cano de escape de uma moto.

"É bom? Vão fazer ainda?", questiona o policial em um dos vídeos, recebendo a negativa de dois jovens.

Investigação preliminar

Por nota, a Polícia Militar (PM) informou que tomou conhecimento do caso através da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Uma Investigação Preliminar foi instaurada para apurar os fatos.

A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS) também iniciou um procedimento preliminar "por meio do qual verificará possível repercussão administrativa pertinente ao caso".

O órgão acrescentou que, até o momento, não foi procurado para registro da situação. A Corregedoria informa que a Ouvidoria funciona 24 horas, inclusive finais de semana e feriados.

Ela pode acionada presencialmente, no endereço Avenida Conde da Boa Vista, nº 428, bairro da Boa Vista, Recife; por telefone, (81) 3184-2714; ou por e-mail, no [email protected].

