A operação aconteceu após PRF receber informações de que o veiculo, um Duster, estaria sendo utilizado em assaltos na Rodovia

PRF prende dois homens após perseguição a carro roubado na BR-232, em Gravatá (Foto: Ascom PRF)

Dois homens foram presos na noite de segunda-feira (24) após perseguição a um veículo com registro de roubo na BR-232, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. A ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em conjunto com a 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

De acordo com a PRF, equipes receberam informações de que um Duster estaria sendo utilizado em assaltos na rodovia. O veículo foi localizado e os policiais deram ordem de parada, não obedecida pelo motorista, que fugiu em alta velocidade.

Na altura do trevo de acesso a Chã Grande, o condutor perdeu o controle do carro. Três homens desceram do veículo e correram para uma área de matagal. Dois suspeitos foram capturadas durante as buscas.

A verificação do veículo apontou que ele havia sido roubado no dia 28 de agosto deste ano, em Vitória de Santo Antão. Com os suspeitos, foram apreendidos um revólver municiado e um aparelho utilizado para bloquear sinal de rastreamento de veículos.

Os envolvidos, além do carro e o material apreendido, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Vitória de Santo Antão. Eles poderão responder por porte ilegal de arma, adulteração de sinal identificador de veículo, desobediência e associação criminosa.

