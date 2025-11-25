PM prende cinco homens suspeitos de furtar 10 toneladas de trilhos da linha férrea em Caruaru
A carga de trilhos furtados estaria sendo levada para o Porto de Suape, em um dos caminhões apreendidos pelo 4ª BPM, nesta segunda (25)
Publicado: 25/11/2025 às 09:06
Cinco homens foram presos pelo 4º BPM de Caruaru. Grupo estava furtando os trilhos há três meses (REPRODUÇÃO/VÍDEO)
Policiais militares de Caruaru prenderam na noite desta segunda-feira (25) cinco homens que estavam carregando um caminhão com trilhos da antiga linha ferroviária que atravessa o município. A carga furtada, que estava armazenada em uma carreta, tem aproximadamente 10 toneladas.
Policiais militares receberam informações a respeito de uma carreta estacionada há alguns dias numa estrada da Zona Rural da Caruaru. Na segunda à noite, o efetivo do 4º BPM foi ao local e flagrou cinco homens realizando o transbordo da carga entre os veículos.
Um deles confessou que o grupo vinha furtando os trilhos há três meses e que a carga estaria sendo levada para o Porto de Suape. O motorista do caminhão alegou que havia sido contratado apenas para fazer o transporte e que desconhecia a origem do conteúdo.
Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que “diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos, juntamente com o material apreendido (aproximadamente 10 toneladas de trilhos da linha férrea), à Delegacia de Polícia para adoção das providências cabíveis.”