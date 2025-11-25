PM prende cinco homens suspeitos de furtar 10 toneladas de trilhos da linha férrea em Caruaru

A carga de trilhos furtados estaria sendo levada para o Porto de Suape, em um dos caminhões apreendidos pelo 4ª BPM, nesta segunda (25)

Cinco homens foram presos pelo 4º BPM de Caruaru. Grupo estava furtando os trilhos há três meses (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Policiais militares de Caruaru prenderam na noite desta segunda-feira (25) cinco homens que estavam carregando um caminhão com trilhos da antiga linha ferroviária que atravessa o município. A carga furtada, que estava armazenada em uma carreta, tem aproximadamente 10 toneladas.

Policiais militares receberam informações a respeito de uma carreta estacionada há alguns dias numa estrada da Zona Rural da Caruaru. Na segunda à noite, o efetivo do 4º BPM foi ao local e flagrou cinco homens realizando o transbordo da carga entre os veículos.

Um deles confessou que o grupo vinha furtando os trilhos há três meses e que a carga estaria sendo levada para o Porto de Suape. O motorista do caminhão alegou que havia sido contratado apenas para fazer o transporte e que desconhecia a origem do conteúdo.

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que “diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos, juntamente com o material apreendido (aproximadamente 10 toneladas de trilhos da linha férrea), à Delegacia de Polícia para adoção das providências cabíveis.”