Atividade reúne forças de segurança e arrecada recursos para pacientes em tratamento oncológico; a programação ocorrerá na sede da instituição, no bairro do Pina, zona sul do Recife

PRF realiza ação solidária e evento de jiu-jitsu em benefício do GAC no Recife (Ascom PRF)

Neste sábado (22), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza uma ação em apoio ao Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE). A programação ocorrerá na sede da instituição, no bairro do Pina, zona sul do Recife, e deve reunir crianças e adolescentes em tratamento, familiares, voluntários e profissionais de segurança pública.

Durante o dia, os jovens atendidos pelo GAC participarão de atividades recreativas e educativas preparadas pela PRF. Entre elas estão demonstrações com cães farejadores, visita a viaturas operacionais, brinquedos e interação com equipes da corporação.

De acordo com a PRF, a iniciativa integra a campanha Policiais contra o Câncer Infantil, que busca reforçar a importância do diagnóstico precoce e ampliar o apoio às famílias atendidas.

A programação se encerra com a realização do Luta pela Vida, a partir das 17h30. O evento reunirá dez lutas de jiu-jitsu na modalidade nogi, além de uma apresentação de para jiu-jitsu.

A PRF explica ainda que os combates serão protagonizados por atletas da corporação, além de outras forças de segurança e da Marinha, que se colocaram como voluntários na causa. Federações e associações da modalidade no estado apoiam a organização do evento.

Para o superintendente da PRF em Pernambuco, Cleiton Medeiros, a mobilização mostra o compromisso das instituições para além da atividade policial. “A ação representa um gesto coletivo em favor das crianças e adolescentes que enfrentam o câncer. Cada participação fortalece o trabalho realizado pelo GAC”, afirmou.

O acesso ao evento será feito mediante a compra de uma camisa no valor de R$ 50, que funciona como ingresso. A venda está disponível em link divulgado pela PRF e pelo GAC nas redes sociais.

Toda a renda será revertida para as iniciativas da entidade, que mantém programas de apoio a pacientes e familiares.

A presidente do GAC-PE, Vera Morais, destaca que ações como esta têm impacto direto no bem-estar das crianças atendidas. “Esses momentos trazem leveza ao tratamento e reforçam a importância da mobilização social no enfrentamento ao câncer infantil”, explicou.

Serviço

Evento: Luta pela Vida

Data: 22/11/2025 - 17h30

Local: Sede da PRF, Avenida Antônio de Góes, 820, bairro do Pina

Camisa-Ingresso: Disponível no Link: (https://tinyurl.com/fafmta8v) ou na Bio dos perfis do Instagram da PRF (@prf_pe) e do GAC-PE (@gacpernmabuco)