PRF passa mal e morre após teste de aptidão física de curso da PM

Thiago Demétrius da Silva Ribeiro morreu nesta quarta-feira (12) devido a um mal súbito durante um TAF

Policial rodoviário federal Thiago Demétrius da Silva Ribeiro, de 42 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

O policial rodoviário federal Thiago Demétrius da Silva Ribeiro, de 42 anos, morreu nesta quarta-feira (12), em Aracaju, Sergipe, devido a um mal súbito durante um Teste de Aptidão Física (TAF). Ele estava internado em um hospital particular desde a última segunda (10), para onde foi levado por policiais militares que prestaram socorro, mas não resistiu.

A prova, que fazia parte de uma etapa para aprovação em um curso do Batalhão de Caatinga da Polícia Militar de Sergipe, acontecia na Praia do Viral, na capital do estado. O TAF é uma atividade realizada periodicamente por instituições policiais e militares para conservação da aptidão e da saúde física dos profissionais.

Em entrevista ao portal g1, a tia de Thiago declarou que a morte do sobrinho foi uma situação “repentina”, e o descreve como “atleta”: “Ele fazia corrida de 24 km sem tomar água, já se preparando para isso. [...] Thiago era muito preparado”, afirmou.

Na manhã desta quinta (13), viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PM) e Polícia Civil fizeram um cortejo em homenagem a Thiago. Seu corpo foi velado e o sepultamento deve acontecer às 17h.

A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe lamentou o falecimento do policial: “Em nome do secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, a SSP/SE expressa sua mais sincera solidariedade ao oficial investigador Antônio José de Brito, à oficial investigadora Raíssa Monteiro Alves de Souza, a toda a família e aos companheiros da Polícia Rodoviária Federal, unindo-se em oração e respeito neste momento tão difícil.”

Com informações do portal g1.