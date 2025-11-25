Suspeita de carreta desgovernada leva a sinistro com ônibus na BR-232

O motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e tombou, provocando a colisão

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 27 passageiros eram usuários do transporte público, que estava devidamente licenciado

Um sinistro de trânsito envolvendo um ônibus da empresa Borborema e uma carreta ocorreu por volta das 20h20 desta segunda-feira (24), no km 36 da BR-232, no distrito de Bonança, em Moreno, no sentido Gravatá. O motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e tombou, provocando a colisão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 27 passageiros utilizavam o transporte público, que estava devidamente licenciado. Desse total, 16 ficaram feridos: 15 foram encaminhados pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão, e uma pessoa ferida foi levada para o Recife.







De acordo com a PRF, existe a suspeita de que a carreta estava em uma borracharia de um posto de combustível, quando desceu desgovernada para a rodovia.

Ambos os motoristas realizaram o teste do bafômetro, que não indicou nenhuma alteração.

As informações são da Polícia Rodoviária Federal.