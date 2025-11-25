Policial à paisana reage a assalto e suspeito é baleado na Várzea; quatro pessoas são presas

O caso aconteceu na UR-07, no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, na manhã de segunda-feira (24); quatro pessoas foram presas em uma residência, no bairro de Sítio Novo, em Olinda

Policial à paisana reage a assalto e suspeito é baleado na Várzea, Zona Oeste do Recife; quatro pessoas foram presas (Reprodução/redes sociais)

Um cabo da Polícia Militar do 20º BPM, que estava à paisana, reagiu a uma tentativa de assalto na manhã desta segunda-feira (24) na UR-07, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife. Um dos suspeitos foi baleado e quatro pessoas acabaram detidas após a ação.

Segundo informações repassadas à polícia, o militar saía de casa quando dois homens em duas motocicletas se aproximaram. Apenas um deles anunciou o assalto, enquanto o outro permaneceu observando a movimentação.

Imagens feitas registradas por câmeras de segurança do local mostra o momento em que o policial entrega o celular, a carteira com documentos, dinheiro, o cartão de crédito e a aliança.

Quando o assaltante se distrai, o PM se abrigou atrás de um carro e efetuou disparos. O suspeito, mesmo ferido, revidou com cinco tiros, mas nenhum atingiu o policial. Após a troca de tiros, os dois homens fugiram.

A dupla foi localizada pouco depois, pelo serviço de inteligência e do 1ºBPM, em uma residência no bairro de Sítio Novo, em Olinda, onde buscaram abrigo.

No local, a polícia encontrou o suspeito baleado, o comparsa, o dono da casa e um técnico em enfermagem chamado para prestar atendimento ao ferido. Todos foram detidos.

O homem baleado foi levado sob custódia para o Hospital da Restauração.

Em nota, a Polícia Militar informou que a Polícia Civil registrou o caso no Departamento de Homicídios de Proteção a Pessoa (DHPP). Duas em flagrante delito por tentativa de latrocínio, e outros dois homens atuados por associação criminosa.

"A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social, por sua vez, iniciará um procedimento preliminar por meio do qual as informações serão verificadas. O órgão correcional esclarece que esse procedimento segue o protocolo estabelecido, segundo o qual todos os casos com registro de atuação policial da qual ocorra lesão ou morte geram a abertura de inquérito policial e investigação preliminar na Corregedoria," destacou em nota.

