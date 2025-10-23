Pernambuco tem a terceira morte por intoxicação por metanol confirmada

A vítima foi uma mulher, residente da cidade de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco; com isso, o estado contabiliza cinco casos confirmados, sendo três óbitos e duas sobreviventes

Em Pernambuco, 6 notificações de intoxicação por metanol estão sendo investigados (Foto ilustrativa: rawpixel.com)

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou, nesta quinta (23), a terceira morte provocada pela intoxicação por ingestão de metanol em Pernambuco em bebidas alcoólicas adulteradas. O caso foi de uma mulher residente da cidade de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. As outras duas mortes foram de dois homens da cidade de Lajedo, no Agreste do Estado.

Os primeiros casos foram notificados no início de setembro, na cidade de Lajedo, quando três pessoas, duas delas da mesma família, deram entrada em uma unidade de saúde do Agreste com sintomas neurológicos e visuais graves após consumir um uísque comprado em um caminhão vindo de São Paulo.

A confirmação dos novos casos foram divulgados no inicio da tarde desta quinta-feira (23) em coletiva de imprensa com o Diretor Geral de informação e Vigilância Epidemológica da SES-PE, José Lacerda Lancart.

Segundo os dados, o estado contabiliza 83 notificações de suspeita de intoxicação por metanol desde 30 de setembro.

Com os casos de Salgueiro, o total de confirmações subiu para cinco, sendo três em Lajedo e dois no Sertão. Outros 60 casos foram descartados e 18 permanecem em investigação.

Sobre as duas novas confirmações

De acordo com o delegado Tiago Callou, titular da Delegacia de Salgueiro e responsável pela investigação, as vítimas foram duas irmãs, de 25 e 28 anos. Elas consumiram uma bebida destilada do tipo uísque, adquirida no próprio município. O produto foi ingerido em casa e levado depois para bares do município.

“As duas fizeram o consumo do mesmo líquido. A vítima que veio a óbito foi submetida a exame no IML de Petrolina, onde foi confirmada a presença de metanol. Na sobrevivente, o exame feito no Hospital Regional Inácio de Sá também indicou a substância”, afirmou o delegado.

O delegado informou que a garrafa foi descartada pelas vítimas no dia em que a bebida foi ingerida.

“Nós já ouvimos várias pessoas e estamos apurando a rede de distribuição. O caso está em andamento e o objetivo é chegar aos responsáveis”, acrescentou.

De acordo com o perito criminal Rafael Arruda, da Polícia Científica de Pernambuco, os exames apontaram níveis elevados da substância nas duas vítimas.

“A primeira apresentou 258 mg/dL de metanol no sangue, cerca de 12 vezes acima do limite que exige intervenção médica. A segunda, 67 mg/dL, três vezes acima do nível inicial recomendado para uso do antídoto”, explicou.

Tratamento

A sobrevivente recebeu o medicamento fomepizol no Hospital Regional Inácio de Sá. O diretor geral de Informação e Vigilância Epidemiológica da SES-PE, José Lacerda Lancart, afirmou que o atendimento foi realizado conforme protocolo do Ministério da Saúde.

“O Estado dispõe de fomepizol e etanol farmacêutico. No caso de Salgueiro, a agilidade no diagnóstico permitiu o uso do antídoto no momento adequado”, declarou.

Alerta

A Secretaria Estadual de Saúde mantém o alerta sanitário ativo e orienta que pessoas que apresentem sintomas entre seis e 72 horas após o consumo de bebida alcoólica procurem atendimento médico imediato. Entre os sinais estão náuseas, dor abdominal, visão turva e confusão mental.

“A assistência médica oportuna faz diferença na evolução clínica. A investigação criminal conduzida pela Polícia Civil continua, e o Estado permanece em alerta quanto à possível circulação de bebidas adulteradas”, disse Lancart.



