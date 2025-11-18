Confeiteira achada morta atrás de guarda-roupa teve braço decepado; ex-companheiro está preso
Crime aconteceu nesta terça (18), na Várzea, na Zona Oeste do Recife. Thaissa Muniz de Melo, de 21 anos também teve lesão no outro braço e no pescoço
Publicado: 18/11/2025 às 17:02
Thaissa vendia bolos pelo perfil profissional do Instagram (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)
A confeiteira Thaissa Muniz de Melo, de 21 anos, teve o corpo cortado e um dos braços removidos e colocado em uma caixa de vinhos.
A informação foi repassada, nesta terça (18), pelo perito Daniel Pires, horas depois do assassinato ocorrido na Várzea, na Zona Oeste do Recife.
O ex-companheiro dela, Henryque Cassiano da Silva, de 22 anos, acabou sendo preso em flagrante e confessou o feminicídio, segundo a polícia.
Ainda segundo o perito, além de ter o braço esquerdo removido do corpo, a jovem teve o membro superior direito parcialmente cortado.
Achado pela própria mãe, o corpo de Thaissa estava atrás de um guarda-roupa, em um quarto da casa do ex-companheiro.
O perito disse, ainda, em entrevista à TV Guararapes, que três facas sujas de sangue foram achadas embaixo da máquina de lavar.
“A vítima também tinha lesões no pescoço”, disse o perito.
A PM chegou ao local após ser acionada por populares.
Na casa, foi localizado também um balde com sangue.
A cena do crime estava revirada e o homem aparentava estar “tranquilo”.
Na delegacia, Henryque chegou a alegar que a confeiteira “teria se matado” por estar “com depressão”.
“Ela foi localizada em óbito na residência do ex-companheiro. O local foi isolado até a chegada dos órgãos competentes. O suspeito foi conduzido ao DHPP para adoção das medidas cabíveis”, acrescentou o perito.
A Polícia Civil de Pernambuco informou que as investigações seguem em andamento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.
Perfil
Nas redes sociais, Thaissa compartilhava seu trabalho como confeiteira. Ela utilizava um perfil profissional para vender bolos.