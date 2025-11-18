Confeiteira achada morta atrás de guarda-roupa teve braço decepado; ex-companheiro está preso

Crime aconteceu nesta terça (18), na Várzea, na Zona Oeste do Recife. Thaissa Muniz de Melo, de 21 anos também teve lesão no outro braço e no pescoço

Thaissa vendia bolos pelo perfil profissional do Instagram (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)

A confeiteira Thaissa Muniz de Melo, de 21 anos, teve o corpo cortado e um dos braços removidos e colocado em uma caixa de vinhos.

A informação foi repassada, nesta terça (18), pelo perito Daniel Pires, horas depois do assassinato ocorrido na Várzea, na Zona Oeste do Recife.

O ex-companheiro dela, Henryque Cassiano da Silva, de 22 anos, acabou sendo preso em flagrante e confessou o feminicídio, segundo a polícia.

Ainda segundo o perito, além de ter o braço esquerdo removido do corpo, a jovem teve o membro superior direito parcialmente cortado.

Achado pela própria mãe, o corpo de Thaissa estava atrás de um guarda-roupa, em um quarto da casa do ex-companheiro.

O perito disse, ainda, em entrevista à TV Guararapes, que três facas sujas de sangue foram achadas embaixo da máquina de lavar.

“A vítima também tinha lesões no pescoço”, disse o perito.

A PM chegou ao local após ser acionada por populares.

Na casa, foi localizado também um balde com sangue.

A cena do crime estava revirada e o homem aparentava estar “tranquilo”.

Na delegacia, Henryque chegou a alegar que a confeiteira “teria se matado” por estar “com depressão”.

“Ela foi localizada em óbito na residência do ex-companheiro. O local foi isolado até a chegada dos órgãos competentes. O suspeito foi conduzido ao DHPP para adoção das medidas cabíveis”, acrescentou o perito.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que as investigações seguem em andamento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Perfil

Nas redes sociais, Thaissa compartilhava seu trabalho como confeiteira. Ela utilizava um perfil profissional para vender bolos.