Dupla flagrada sacando R$ 1,5 milhão de forma ilegal em banco é presa no Recife

Caso aconteceu na última sexta (21). Dois indivíduos foram presos pela Polícia Federal (PF) na capital pernambucana, após serem flagrados sacando R$1,5 milhão em espécie

Os suspeitos, que não tiveram identidade ou idade reveladas, não comprovaram a origem lícita do dinheiro sacado, e foram presos em flagrante por lavagem de dinheiro. (Foto: Divulgação/PF)

Uma dupla foi presa em flagrante após sacar R$1,5 milhão ilegalmente em um banco do Recife. A prisão foi realizada pela Polícia Federal, caso aconteceu na última sexta (21).

Segundo a PF, os suspeitos, que não tiveram identidade ou idade reveladas, não comprovaram a origem lícita do dinheiro sacado, e foram presos em flagrante por lavagem de dinheiro.

A legislação prevê pena de reclusão, de três a dez anos, e multa pelo crime.

Liberação

Ambos os indivíduos foram liberados após passarem por audiência de custódia, conforme informações repassadas pela PF, em nota.