Homem morre após ser atropelado na PE-217, em Alagoinha

Vítima foi atingida por um veículo não identificado na madrugada deste sábado (22) na rodovia PE-217 e faleceu antes da chegada do socorro

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)

Um homem identificado como Paulo Roberto dos Santos, de 43 anos, morreu após ser atropelado na madrugada deste sábado (22) na rodovia PE-217, no município de Alagoinha, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com informações extraoficiais, Paulo Roberto foi atingido por um veículo que ainda não foi identificado. Ele sofreu lesões graves em várias partes do corpo e faleceu antes da chegada do socorro.

A Polícia Militar esteve no local, assim como equipes do Instituto de Criminalística (IC) e da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). Em seguida, o corpo foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Em nota, a PCPE informou que o caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal segue sendo investigado. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos", destacou.