Motorista de ambulância morre ao pegar contramão e causar acidente na BR 438, em Cabrobó (Foto: Ascom PRF)

O condutor de uma ambulância, pertencente à cidade de Cabrobó, morreu após se envolver em um acidente na madrugada desta sexta-feira (21), na BR-428, no município de Petrolina. Na colisão, uma técnica de enfermagem ficou ferida.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal entre a ambulância e um carro de passeio ocorreu no km 149. Testemunhas informaram que a ambulância estaria retornando de Petrolina após deixar uma paciente, quando entrou na contramão da rodovia.

O condutor da ambulância morreu no local. Uma técnica de enfermagem que estava no banco do carona ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital de Traumas de Petrolina. Ainda segundo a PRF, outros dois veículos de passeio também se envolveram na colisão, mas ninguém ficou ferido.

A PRF isolou a área para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

