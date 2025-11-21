Motoqueiro tem cabeça decapitada em acidente com caminhão no Viaduto Capitão Temudo

Uma mulher, que estava na garupa da motocicleta, também faleceu no local. Um prestador de serviços da Prefeitura do Recife ficou ferido no acidente.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), as vítimas fatais, um homem de 40 anos e uma mulher que ainda não foi identificada, estavam na motocicleta. Ambos faleceram no local. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A colisão de uma motocicleta em um caminhão-guincho, que realizava obras de requalificação das juntas de dilatação do Viaduto Capitão Temudo, no bairro do Cabanga, deixou duas pessoas mortas e um prestador de serviços da Prefeitura do Recife ferido, na madrugada desta quinta-feira (20).

Segundo informações extraoficiais, o motociclista, que teve a cabeça decapitada com o impacto da batida, perdeu o controle do veículo, ultrapassou a área de sinalização de obras e colidiu na estrutura de ferro do caminhão-guincho.

Conforme informou a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), o funcionário da obra foi socorrido e está recebendo todo o suporte da empresa prestadora de serviços, que está à disposição dos órgãos de investigação para prestar eventuais esclarecimentos. Não há informações para qual unidade hospitalar o funcionário foi levado.

A Emlurb ainda lamentou o ocorrido e afirmou que as obras de requalificação das juntas de dilatação do viaduto, que são realizadas no período da noite, estão fortemente sinalizadas para evitar quaisquer tipos de acidentes e salvaguardar a vida dos trabalhadores.

A PCPE, por meio da Central de Plantões da Capital (CEPLANC), registrou a ocorrência como um acidente de trânsito com vítima fatal. A corporação ainda informou que as diligências seguem até o esclarecimento do caso.

