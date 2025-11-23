° / °
Homem é assassinado na frente de casa na Zona Oeste do Recife

O caso foi registrado como homicídio consumado pela Força Tarefa de Homicídios na Capital

Diario de Pernambuco

Publicado: 23/11/2025 às 15:45

Crime aconteceu na manhã deste domingo (23)/Reprodução de vídeo/redes sociais

Um homem de 54 anos foi assassinado na frente de sua casa no bairro de Jardim São Paulo, Zona Oeste do Recife, neste domingo (23). A vítima foi identificada como Charles Gomes da Costa.

Segundo a Polícia Civil, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso foi registrado como homicídio consumado pela Força Tarefa de Homicídios na Capital.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime.

Charles era figura conhecida no bairro e participava do projeto social Mão Amiga.

"Hoje o Projeto Mão Amiga está em luto. Perdemos um grande amigo, vítima dessa violência", escreveu João Tadinho, presidente do grupo, nas redes sociais.

