Homem é assassinado na frente de casa na Zona Oeste do Recife
O caso foi registrado como homicídio consumado pela Força Tarefa de Homicídios na Capital
Publicado: 23/11/2025 às 15:45
Crime aconteceu na manhã deste domingo (23) (Reprodução de vídeo/redes sociais)
Um homem de 54 anos foi assassinado na frente de sua casa no bairro de Jardim São Paulo, Zona Oeste do Recife, neste domingo (23). A vítima foi identificada como Charles Gomes da Costa.
Segundo a Polícia Civil, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso foi registrado como homicídio consumado pela Força Tarefa de Homicídios na Capital.
Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime.
Charles era figura conhecida no bairro e participava do projeto social Mão Amiga.
"Hoje o Projeto Mão Amiga está em luto. Perdemos um grande amigo, vítima dessa violência", escreveu João Tadinho, presidente do grupo, nas redes sociais.