Homem é morto e adolescente fica ferido dentro de casa em Boa Viagem

De acordo com a Força-Tarefa de Homicídios, os disparos ocorreram por volta das 14h40. Um homem ainda não identificado invadiu o imóvel e efetuou vários tiros.

IML Recife fica em Santo Amaro (Foto: Arquivo)

Dois homens foram baleados dentro de uma casa, na comunidade Ilha do destino, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

O crime aconteceu na tarde de sábado (15).

Um dos rapazes, identificado como Everton Leoncio Ramos de Melo da Silva, não resistiu e morreu no local.

Everton foi atingido por projéteis de arma de fogo e encontrado em via pública, já sem vida. A arma usada no crime não foi localizada.

Durante as diligências, a equipe tomou conhecimento de uma segunda vítima, um adolescente de 15 anos, que foi levado ao Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. Ele são menos três tiros.

Uma garoa de 16 anos, moradora da mesma rua, que estava nas proximidades no momento da ação, mas não foi ferida.

O caso está sob investigação pela Força-Tarefa de Homicídios, que tenta esclarecer a motivação do crime.

O que diz a Polícia Civil



Por meio de nota divulgada neste domingo (16), a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital um homicídio consumado.

A vítima, um homem de 27 anos, foi encontrada sem vida, com perfurações de arma de fogo, em uma residência no bairro de Boa Viagem. As investigações seguem até o esclarecimento do ocorrido.