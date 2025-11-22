Compesa inicia testes para levar água do São Francisco ao Tramo Sul

O investimento é de R$ 4,5 milhões e a iniciativa integra o conjunto de intervenções aceleradas pela Compesa diante da estiagem no Agreste e do nível crítico da Barragem de Jucazinho

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) inicia, na próxima segunda-feira (24), os testes operacionais da obra de inversão da Adutora de Jucazinho para receber água do Rio São Francisco via Estação de Tratamento de Água (ETA) Salgado, em Caruaru. Essa ação marca a reta final de uma das principais intervenções da Compesa diante do agravo da situação da Barragem de Jucazinho devido à escassez de chuvas na região.

Os testes serão divididos em duas etapas. A partir da próxima segunda-feira (24) até 1º de dezembro, será testado o trecho Caruaru-Riacho das Almas. Na sequência, começarão os testes até Cumaru e Passira.

Obra e investimento

Foram implantados 1.100 metros de tubulações entre as ruas San Marino e Clara Nunes, no bairro São João da Escócia, para permitir que a água da Transposição do Rio São Francisco atenda os municípios de Riacho das Almas, Cumaru, Passira e parte da zona rural de Caruaru.

O investimento é de R$ 4,5 milhões e a iniciativa integra o conjunto de intervenções aceleradas pela Compesa diante da estiagem no Agreste e do nível crítico da Barragem de Jucazinho, que opera com apenas 1,23% da capacidade, afetando o abastecimento dos 13 municípios dependentes do manancial.

Paralelamente à inversão, a companhia está acelerando a conclusão de trechos estratégicos da Adutora do Agreste. Em Caruaru, o lote 5B, com 54 km de extensão, já se encontra em fase de testes para atendimento do município de Bezerros, que também integra o Tramo Sul de Jucazinho. A expectativa é que, até o fim do ano, o município receba água do Velho Chico. Esse mesmo trecho também beneficiará Gravatá, cuja etapa deve ser concluída no próximo ano.

Cidades atendidas pelo Tramo Norte do Sistema Jucazinho

Para atendimento às cidades do Tramo Norte de Jucazinho, emergencialmente, os municípios irão ter um acréscimo na vazão assim que as cidades do Tramo Sul deixarem de receber água de Jucazinho. Além disso, as obras estruturadoras do lote 4B (Adutora do Agreste) e da Adutora do Alto Capibaribe também avançam.

A previsão é iniciar os testes até dezembro, permitindo o abastecimento de Toritama e, posteriormente, dos demais municípios do Tramo Norte: Surubim, Salgadinho, Casinhas, Frei Miguelinho, Santa Maria do Cambucá, Vertentes e Vertente do Lério. Aproximadamente 65 km de tubulações já foram assentados.

Esse trecho será integrado à Adutora do Alto do Capibaribe, inaugurada no fim do ano passado, assegurando atendimento contínuo a cidades que hoje dependem exclusivamente de Jucazinho. O presidente da Compesa, Douglas Nóbrega, destacou que a aceleração das intervenções é fundamental para evitar o colapso do abastecimento na região.

“Estamos intensificando todas essas ações e antecipando o uso da Adutora do Agreste para impedir o desabastecimento dos municípios diante da situação da Barragem de Jucazinho. São obras estruturadoras que vão garantir a continuidade do fornecimento de água mesmo mesmo durante a estiagem. Crises como esta ficarão para trás”, destacou Nóbrega.