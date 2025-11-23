Incêndio atinge academia no Cordeiro na noite deste sábado (22)

Até o momento, não há informações sobre o que teria causado o incêndio.

Na noite deste sábado (22), um incêndio atingiu a academia Gym Fit, localizada na Avenida Inácio Monteiro, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. Moradores de áreas próximas relataram sentir um forte cheiro de fio queimado desde as primeiras horas do dia.

Passantes perceberam as chamas e acionaram o Corpo de Bombeiros de Pernambuco. A equipe chegou rapidamente e controlou o fogo no local. Até o momento, não há informações sobre o que teria causado o incêndio.

Uma equipe da Neoenergia esteve no estabelecimento para avaliar a rede elétrica e garantir a segurança da área.

Em nota, a administração da Gym Fit informou que a unidade permanecerá fechada neste domingo (23) para a realização de ajustes emergenciais na estrutura da academia.

"Nossa equipe já está atuando para restabelecer tudo o mais rápido possível e garantir um ambiente seguro para todos. Enquanto isso, os alunos podem treinar normalmente na unidade Gym Fit mais próxima da sua residência", afirma o documento.