Casal é morto a tiros dentro de carro no Cabo de Santo Agostinho

O crime aconteceu no final da tarde de sexta (21), no bairro Alto da Bela Vista, no Cabo da Santo Agostinho, na Região Metropolitana

O caso foi registrado pela Polícia Civil como ato infracional análogo a homicídio consumado (Foto: PCPE/Divulgação)

No final da tarde desta sexta-feira (21), um homem e uma mulher foram mortos a tiros dentro de um carro no bairro Alto da Bela Vista, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. As vítimas foram identificadas como Evelyn, de 37 anos, e Ítalo Gustavo Galdino Leite, de 32 anos.

De acordo com informações extraoficiais, o carro de passeio era conduzido pela mulher, enquanto o homem estava no banco do carona, quando homens armados se aproximaram e efetuaram diversos disparos contra o casal.

Segundo a Polícia, ítalo possuía passagem pelo sistema prisional de Pernambuco pelo crime de tráfico de drogas. A informação é de que ele seria o alvo dos criminosos.

Evelyn teria sido morta por estar no veículo no momento do crime.

A área foi isolada pela Polícia Militar (PMPE) para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC) e da Polícia Civil (PCPE). O corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

A PCPE informou que o duplo homicídio está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP). "As investigações foram iniciadas e seguirão até a elucidação dos fatos", destacou em nota.