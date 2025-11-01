Homem é morto a facadas durante discussão em Paulista, no Grande Recife

Informações preliminares dão conta de que a vítima, de 25 anos, foi morta após discussão e confronto corporal com outro homem

Policiais foram elvados para DHPP (Foto: Teresa Maia/Arquivo DP Foto)

Um homem de 25 anos foi morto a facadas após discussão no bairro de Jaguarana, em Paulista, no Grande Recife. De acordo com informações preliminares, ele entrou em luta corporal com outro homem, que o atingiu com os golpes de faca.

A vítima chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante.

O homem foi conduzido ao Departamento de Homicídios à Pessoa (DHPP) para realização dos procedimentos cabíveis. Após audiência de custódia, ele fica à disposição da Justiça.