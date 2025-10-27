Vittor Fernando e Gabriel Fuentes são alvejados em tentativa de assalto

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os dois foram vítimas de uma tentativa de homicídio

Gabriel Fuentes e Vittor Fernando (Reprodução/Redes sociais )

O influenciador Vittor Fernando e o ator Gabriel Fuentes foram perseguidos e alvejados a tiros na última sexta-feira, 24, enquanto voltavam de carro do Rio de Janeiro para São Paulo. A informação foi divulgada pela assessoria do casal em publicação conjunta no Instagram, e confirmada pelo Estadão.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os dois foram vítimas de uma tentativa de homicídio na madrugada da última sexta. De acordo com o boletim de ocorrência, eles pararam para lanchar em um posto de combustível em Itatiaia, no Rio de Janeiro, quando um homem não identificado se aproximou e efetuou diversos disparos contra o veículo em que estavam.

Momentos depois, quando tentavam fugir, o agressor reapareceu em uma rua próxima e voltou a atirar. Um dos dois levou um tiro de raspão e o outro teve um ferimento na perna. Em comunicado, a equipe diz que os dois sofreram uma tentativa de assalto.

Ainda de acordo com a SSP, Vittor e Gabriel conseguiram escapar pela Via Dutra, mesmo com o carro danificado, e pediram socorro em um posto. Eles foram encaminhados a um pronto-socorro municipal e atendidos. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Queluz, que requisitou perícia.

De acordo com a assessoria, os dois passam bem. "Vittor e Gabriel foram alvejados, receberam atendimento médico imediato e encontram-se fora de perigo, em recuperação e sob acompanhamento médico", diz a nota. "Agradecemos pelas mensagens de carinho e pedimos compreensão e respeito neste momento delicado. Assim que possível, os próprios se pronunciarão."