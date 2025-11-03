Adolescente de 13 anos morre e pais ficam feridos em ataque a carro em Itamaracá

O crime aconteceu na noite deste domingo (2), no Alto da Felicidade, na Ilha de Itamaracá, Litoral Norte de Pernambuco

Na noite deste domingo (2), um adolescente de 13 anos morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça, na rua Poço do Cobre, Alto da Felicidade, na Ilha de Itamaracá, Litoral Norte de Pernambuco. A vítima foi identificada como José.

De acordo com informações, a vítima estava com os pais em um táxi que seguia para a igreja quando o veículo foi interceptado.

Criminosos bloquearam a via com um tronco de árvore. O motorista, identificado como Júlio, ao perceber a ação criminosa, tentou atravessar a barricada, mas os criminosos efetuaram diversos disparos contra o carro.

O menino foi socorrido para o Hospital da Ilha de Itamaracá, mas não resistiu. A mãe, Joseane, de 29 anos, ferida no peito e na perna, e o padrasto, Jackson Veríssimo da Silva, de 43 anos, atingido nas costas, foram levados em estado grave para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso registrado como tentativa de latrocínio e de latrocínio consumado (roubo seguido de morte) está segue sendo investigado. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis pela ação", destacou.

Outro caso

Duas crianças de 4 e 9 anos, foram baleadas durante um tiroteio, na noite de sexta (10) de outubro, no Alto do Burity, no bairro da Macaxeira, na Zona Norte do Recife. Segundo a Polícia Civil, uma delas morreu e a outra está internada.

Um suspeito de envolvimento nessa troca de tiros acabou sendo preso.

Após serem atingidas, ambas crianças foram socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, na mesma região da cidade.

Ferido nas costas, Eduardo, de 9 anos, foi transferido para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central da cidade.

Ele passou por cirurgia de emergência, mas não resistiu e morreu.

O corpo dele seguiu para o Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, na área central da capital.

Antony, de 4 anos, foi atingido em uma das pernas. Ele foi levado para o Hospital Altino Ventura, também no Recife, onde deve passou por cirurgia.

Um homem identificado como Luciano foi preso por equipes do 11º Batalhão da Polícia Militar (11º BPM) logo após o tiroteio.

Fogo Cruzado

O monitoramento divulgado pelo Instituto Fogo Cruzado, realizado entre os dias 1º de janeiro e 16 de junho de 2025, registrou oito crianças baleadas no Grande Recife em 2025. Isso representa um recorde em comparação ao mesmo período dos últimos seis anos.

Em 2024, foram contabilizados cinco casos, mesmo número registrado em 2019, ano em que o Instituto iniciou o monitoramento.

Os anos que tiveram o menor número de casos de crianças baleadas foram em 2021 e 2023: três vítimas, entre 1º de janeiro e 16 de junho. O número subiu para seis, no ano de 2022. Em 2000, quatro casos foram contabilizados.

O Instituto não disponibilizou mais informações sobre os casos registrados.

