Vítimas de bala perdida em outubro, no Grande Recife, aumentam 1.200%, diz Fogo Cruzado

Segundo o Fogo Cruzado, foram registrados 13 casos de pessoas baleadas por bala perdida em outubro no Grande Recife, período que registrou, no ano passado, apenas uma ocorrência. Instituto contabilizou 131 tiroteios ou disparos de arma de fogo na região

Recife, PE, 22/10/2025 - CASO ESTER - Imagens dos familiares do caso Ester no IML. (Rafael Vieira)

Dados do 10º relatório mensal do Instituto Fogo Cruzado apontam que houve um aumento de 1.200% no número de pessoas atingidas por bala perdida em outubro de 2025, no Grande Recife, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o instituto, foram contabilizados neste ano 13 ocorrências, enquanto que em 2024 houve a notificação de apenas uma.

Esses números representam o quantitativo de um caso de pessoa atingida por bala perdida a cada dois dias no mês de outubro de 2025, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Em uma das 13 ocorrências resultou na morte de uma criança de 9 anos no bairro da Macaxeira, Zona Norte da capital pernambucana.

O óbito, acontecido no dia 10 de outubro, foi do menino Eduardo de 9 anos, atingido nas costas por disparos decorrentes de um tiroteio registrado no Alto do Burity.

Ele chegou a ser levado, junto com outra criança baleada na perna, para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta. Diante da gravidade, Eduardo foi transferido para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central do Recife, passou por cirurgia de emergência, mas acabou falecendo no local.

Além desse caso de vítima fatal, outras 12 pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança e um adolescente.

Esses dados colocam, segundo a classificação do Fogo Cruzado, o 10º mês de 2025 como o segundo com mais vítimas de bala perdida no ano, ficando atrás apenas de março, que registrou 17 pessoas atingidas.

Ainda conforme o Fogo Cruzado, três casos de bala perdida aconteceram durante ações ou operações policiais. Outras duas foram em meio a disputas entre grupos armados.

“A violência armada transforma locais de convivência em cenários de medo e insegurança. Nesse contexto, as pessoas ficam expostas a riscos, e tanto a sensação de segurança quanto a confiança são comprometidas, restringindo ainda mais seu já limitado acesso ao lazer”, enfatizou a coordenadora regional do Instituto Fogo Cruzado em Pernambuco, Ana Maria Franca.

Tiroteios ou disparos de arma de fogo

O Fogo Cruzado também contabilizou em outubro deste ano 131 tiroteios ou disparos de arma de fogo, deixando 161 pessoas baleadas, das quais 108 morreram e 53 ficaram feridas.

Entre os baleados, o instituto registrou duas crianças, uma morreu e uma ficou ferida; sete adolescentes, quatro morreram e três ficaram feridos; e dois idosos, um deles morreu.

Conforme o Fogo Cruzado, os dados de tiroteios ou disparos de arma de fogo em outubro de 2025 foram idênticos aos do mesmo período do ano passado, porém houve uma redução de cerca de 2% no quantitativo de pessoas mortas.

Em contrapartida, houve um aumento, segundo o instituto, de cerca de 36% no número de deferidas em comparação com outubro de 2024, quando 149 pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo, deixando 110 mortos e 39 feridas.